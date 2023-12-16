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المؤتمر نت - جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التأكيد على التزام الحكومة ممثلة بالوزارات والجهات التابعة لها، العمل بتوصيات مجلس النواب وتنفيذها كالتزام قانوني ودستوري

بن حبتور يجدد التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان

المؤتمرنت -
بن حبتور يجدد التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التأكيد على التزام الحكومة ممثلة بالوزارات والجهات التابعة لها، العمل بتوصيات مجلس النواب وتنفيذها كالتزام قانوني ودستوري.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور بن حبتور اليوم وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، الذي أطلعه على المواضيع المتصلة بالنشاط المشترك بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.

واستعرض الدكتور أبو حليقة، موضوع اللجان الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لإعداد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ توصيات مجلس النواب في عدد من القضايا ومتابعة عمل ومخرجات تلك اللجان لتضمينها في مصفوفة قرارات مجلس الوزراء.

وأشار إلى التقارير البرلمانية المرفوعة للحكومة في ضوء مخرجات مجلس النواب خاصة في الفترتين البرلمانيتين الأولى والثانية وما اشتملت عليه من توصيات تخص عدد من الأجهزة التنفيذية .. موضحاً أبرز النقاط التي تضمنها تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى وما تضمنه من توصيات في هذا الجانب.

وقد شدد الدكتور بن حبتور، على كافة اللجان الوزارية المكلفة بإعداد مقترحات تنفيذ توصيات مجلس النواب سرعة الانتهاء من أعمالها والرفع بها إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم للمناقشة والإقرار تمهيداً للتنفيذ.

ووجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن مجلس النواب ذات الصلة بتنفيذ توصيات مجلس النواب على كافة المستويات .. معبراً عن التقدير للجهود المبذولة من قبل الوزير أبو حليقة وطاقم عمله، لمتابعة وتنسيق مختلف الجوانب المتصلة بالأداء التكاملي بين الحكومة ومجلس النواب والشورى والمساهمة في تعزيز الشراكة مع المجلسين إزاء مختلف القضايا الوطنية.








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