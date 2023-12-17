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المؤتمر نت - أخطر 24 ساعة .. الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المحافظات اليمنية

تحذير عاجل من الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر

المؤتمرنت -
تحذير عاجل من الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء شديدة البرودة ودرجات تحت الصفر وتشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين صفر إلى أربع درجات تحت الصفر المئوى، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) أثناء ساعات الصباح الباكر.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، سيئون، المحويت وريمة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4- 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة جداً تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت -2 في عمران، -0.2 في صنعاء، 0.2 في ذمار، 6 في كل من السدة وعتق، 6.7 في سيئون، 8.3 في إب.

ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرد الشديد.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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