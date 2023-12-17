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المؤتمر نت - دراسة وإعداد آلية مزمنة لاستيفاء البيانات وتصحيحها ومعالجتها آليا وتحديد الاختلالات الوظيفية إن وجدت في كشف الراتب

لجنة فنية تراجع بيانات (كشف الراتب) لموظفي السلطة القضائية

المؤتمرنت -
لجنة فنية تراجع بيانات (كشف الراتب) لموظفي السلطة القضائية
ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العدل والخدمة المدنية والتأمينات في اجتماعها اليوم بصنعاء، الإجراءات التنفيذية لتحديث البيانات الوظيفية والمالية لموظفي السلطة القضائية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيلي وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، إلى المهام والإجراءات التنفيذية المناطة باللجنة الفنية المشتركة، ودراسة وإعداد آلية مزمنة لاستيفاء البيانات وتصحيحها ومعالجتها آليا وتحديد الاختلالات الوظيفية إن وجدت في كشف الراتب .

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الاجتماع أهمية مراجعة ومطابقة كشف الراتب مع فريق الموازنة بوزارة الخدمة المدنية وتحديث بيانات وزارة العدل والوحدات التابعة لها بموجب مذكرة وكشوفات معمدة من الوزارة ونسخة الكترونية تُضم إلى قاعدة بيانات الخدمة المدنية.

وأشار إلى أهمية الربط الشبكي بين الوزارتين ودوره في تسهيل المعاملات المرتبطة بموظفي وزارة العدل عبر النافذة الإلكترونية و ترتيب وإصدار وتحديث قاعدة البيانات وتبادل المعلومات بين الوزارتين.








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