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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري

505 شهداء بالضفة الغربية خلال 2023

المؤتمرنت -
505 شهداء بالضفة الغربية خلال 2023
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن من بين الشهداء 111 طفلاً، أما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فبلغت حصيلة الشهداء 297، بينهم 70 طفلاً.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد الشهداء 224 فلسطينياً، منهم 53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية، بحسب إحصاء سابق لوزارة الصحة.

ومنذ مطلع العام الحالي، يكثف جيش الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال وقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، وارتفعت الوتيرة بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبلغت حصيلة العدوان على غزة، حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 18 ألفا و800 قتيل، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية.








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