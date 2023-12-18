المؤتمرنت -

استعدّوا لبرد عنيف خلال الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تحت الصفر في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، نتيجة استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الشديدة البرودة على معظم المحافظات الجبلية.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين درجتين تحت الصفر إلى درجتين فوق الصفر مع تشكل الصقيع (الضريب) أثناء ساعات الصباح الباكر.



ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، سيئون، المحويت وريمة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5- 10 درجات مئوية.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 12-28 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت : -4 في ذمار ، -3 في عمران، -1 في صنعاء، 4.2 في السدة، 4.9 في سيئون، 8.6 في عتق، 7.7 في المحويت.



ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة.



وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.



وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.