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المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر جمادى الأولى

صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر جمادى الأولى

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر جمادى الأولى
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، بدء صرف كفالة شهر جُمَادَى الأولى للعام 1445ﮪ، لـ58 ألفاً و969 حالة من أبناء الشهداء والمفقودين في مختلف المحافظات بمبلغ مليار و180مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن عملية الصرف في محافظات الجوف ومأرب وتعز ولحج والضالع وشبوة، تتم عبر الحوالات السريعة بينما يتم الصرف في بقية المحافظات عبر البريد اليمني ووكلائه.

ودعا البيان أسر الشهداء المعيلين للأبناء إلى التوجه لأماكن الصرف المحددة حسب المحافظات لاستلام الكفالة.

وأكد التزام الهيئة بالوفاء بواجبها تجاه أبناء الشهداء والمفقودين، والاستمرار في تقديم الرعاية لهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم في جميع جوانب الحياة.








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