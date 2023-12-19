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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، عمران، البيضاء، صنعاء، صعدة وشمال كل من الضالع، وإب مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء متفرقة منها.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المناطق المرتفعة من محافظات الجوف، مأرب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 13 -30 عقدة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت -1.6 في عمران، -0.5 في ذمار، 1 في صنعاء، 4 ي السدة، 6 في سيئون، 8.2 في كل من إب والمحويت.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين ومربي الدواجن والنحل إلى اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم وثرواتهم من آثار موجة البرد الشديدة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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