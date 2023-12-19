المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

صنعاء: تدشين حملة التوعية للسلامة المرورية

دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم بصنعاء حملة التوعية المرورية، في عدد من أحياء أمانة العاصمة.



وأوضح مدير عام المرور العميد ركن بكيل البراشي إن الحملة تهدف الى رفع مستوى وعي السلامة المرورية لدى المجتمع، للحد من حوادث السير والاختناقات المرورية، وأن السلامة المرورية بحاجة الى توعية واسعة تشترك فيها كل الجهات المعنية.



وأشار البراشي المسؤولية الرئيسية بهذا الجانب لإدارة المرور، إلا أن المسؤولية بشكل عام مشتركة من قبل مختلف مؤسسات الدولة، كوزارات الاعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والارشاد والاتصالات والنقل والاشغال وصندوق صيانة الطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية وحتى المجتمع، التي يجب أن تقوم بدورها في نشر ثقافة الوعي المروري، للوصول الى سلوك مروري حضاري والحد من الحوادث والاختناقات المرورية وأضرارها وآثارها على المجتمع، مؤكداً أن هناك توجه لإنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية.



من جانبه قال نائب مدير عام المرور العميد عبدالله العقر إن الحملة ستستمر حتى تحقق الكثير من الاهداف التي دشنت من أجلها، حيث تم اليوم إنزال 6 فرق ميدانية الى عدد من النقاط المهمة في أمانة العاصمة.



وطالب العقر المواطنين التعاون مع الحملة وجهود المرور باتباع ونشر الارشادات التوعوية المرورية لما فيه من سلامة الجميع والحد من الحوادث والاختناقات المرورية، مبيناً أن الحملة ستشمل بقية المحافظات خلال الايام القادمة.