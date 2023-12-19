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المؤتمر نت - وجهت وزارة الخارجية مذكرات إلى كافة دول العالم والمنظمات المعنية بما فيها المنظمة البحرية الدولية "IMO " والاتحاد الدولي لعمال النقل "ITF"

الخارجية: الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة

المؤتمرنت -
الخارجية: الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة
وجهت وزارة الخارجية مذكرات إلى كافة دول العالم والمنظمات المعنية بما فيها المنظمة البحرية الدولية "IMO " والاتحاد الدولي لعمال النقل "ITF".

تضمنت الرسائل التأكيد على أن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الصهيوني وأن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي موجهة فقط ضد سفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه.

ولفتت رسائل وزارة الخارجية إلى أن هذا الإجراء اليمني، هو إنساني بامتياز يهدف لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي وصل حد منع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين، وسيستمر بشكل صارم حتى تحقيق هذا الهدف.

وأكدت وزارة الخارجية أن صنعاء وبالرغم من تعرضها لعدوان وحصار منذ 26 مارس 2015م، إلا أنها التزمت وما تزال بحماية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وهذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن صنعاء تقدم أعلى درجات الالتزام والحرص الكبيرين على سلامة الملاحة.








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