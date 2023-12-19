المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي مطهر الارياني

بعث الاخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي /مطهر عبدالرحمن حسن الإرياني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى القاضي / يحيى محمد عبدالله الارياني، محافظ محافظة اب الأسبق، والى والد الفقيد القاضي / عبدالرحمن حسن الإرياني، والى اولاد الفقيد، وكافة آل الارياني، بمديرية القفر محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

