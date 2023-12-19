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المؤتمر نت - صنعاء تحذّر من إطلاق النار غداً وتتوعد المخالفين

صنعاء تحذّر من إطلاق النار غداً وتتوعد المخالفين

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر من إطلاق النار غداً وتتوعد المخالفين
عبرت وزارة الداخلية عن تمنياتها للمنتخب اليمني للناشئين بالفوز في النهائي الذي يجمعه يوم غد بالمنتخب السعودي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في سلطنة عُمان الشقيقة.

وأهابت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم، بالمواطنين عدم إطلاق الأعيرة النارية في حال فوز المنتخب اليمني في مباراة الغد، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يقوم بذلك ولن تسمح بتكرار مأساة العبث بالأمن خلال الفترة الماضية وتسبب إطلاق أعيرتهم النارية في قتل عدد من المواطنين وجرح العشرات.

وجددت تأكيدها بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي عابث يطلق الرصاص، مشيرة إلى أن وسائل التعبير عن الفرح كثيرة ومتعددة.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الاستشعار بما يجري في غزة وفلسطين من جرائم صهيونية يندى لها الجبين، وأن يتم ترجيح كفة المواساة والتضامن مع الشعب الفلسطيني حيال ما يعانيه من قتل وتدمير وتجويع وحصار خانق، من قبل الكيان الصهيوني والحفاظ على كل طلقة رصاص استعداداً لنصرة فلسطين والأقصى، والجاهزية لأي خيارات قادمة.








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