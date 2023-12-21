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المؤتمر نت - بيان من وزارة النقل بشان الملاحة ومرور السفن

بيان هام من وزارة النقل بشان الملاحة ومرور السفن

المؤتمرنت -
بيان هام من وزارة النقل بشان الملاحة ومرور السفن
جددت وزارة النقل التأكيد على أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكافة السفن عدا السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني هي المعرضة للمنع والاستهداف من القوات المسلحة اليمنية حتى رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يعاني من انعدام الغذاء والدواء والماء.

وأكدت على موقف اليمن الثابت والواضح ضد العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وطمأنت الوزارة، كافة الشركات الملاحية وخطوط النقل البحري العالمية والمنظمات المعنية بما فيها المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، بأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة إلى كل الوجهات باستثناء سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه.








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