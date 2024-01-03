المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي آل الأحول

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد أحمد بن أحمد محسن الأحول، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، بوفاة شقيقه يحيى، الذي اختاره الله تعالى إلى جواره إثر مرض عضال ألم به.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته للأخ محمد أحمد الأحول وجميع أفراد الأسرة وكافة قبيلة آل الأحول في مديرية عين بيحان وقبائل المصعبين عامة بمحافظة شبوة في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان .



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.