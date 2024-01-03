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المؤتمر نت - ناقش اجتماع بميناء الحديدة اليوم، برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، سير العمل في تقديم خدمات النافذة البحرية الواحدة

الدرة يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الملاحية

المؤتمرنت -
الدرة يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الملاحية
ناقش اجتماع بميناء الحديدة اليوم، برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، سير العمل في تقديم خدمات النافذة البحرية الواحدة.

واستعرض الاجتماع سير خدمات النافذة الواحدة التي تم تدشين خدماتها في الأول من يناير الجاري وفق تعميم المنظمة البحرية الدولية.

وأكد الوزير الدرة، أهمية الالتزام بمعايير المنظمة الدولية في تقديم الخدمات للوكلاء والشركات الملاحية.. منوها بالجهود التي بذلت في تنفيذ مشروع النافذة.

وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في الـ 26 من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك.. مؤكداً أن المشروع يمثل نقطة تحول في العمل بالشأن البحري وفقاً لما هو معمول به في موانئ العالم.

واعتبر التزام اليمن بالعمل بمشروع النافذة البحرية الواحدة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، إنجازاً يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات العاملة في موانئ المؤسسة لتسريع العملية التشغيلية.

وثمن وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال التنسيق بين كافة القطاعات العاملة بميناء الحديدة والذي كان له الأثر الايجابي في استقبال السفن وسرعة تفريغ حمولاتها، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات النقل البحري.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي التزمت بها في اتفاقية استكهولم بإعادة تأهيل ميناء الحديدة ما تطلب دعوة القطاع الخاص للمشاركة في توفير المعدات والآليات المهمة لعمل موانئ الحديدة من كرينات جسرية وحاضنات.

وكان الاجتماع تناول عدداً من المواضيع المتعلقة بنشاط موانئ الحديدة وتبسيط الإجراءات وسرعة تفريغ البضائع.








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