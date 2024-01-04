المؤتمرنت -

المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة

دعا المؤتمر الشعبي العام جماهير شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصاره إلى الخروج والمشاركة الفاعلة والكبيرة في المظاهرات المليونية التي ستخرج عصر غدٍ الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية الساحات في المحافظات، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة من قبل العدو الصهيوني وبدعم ومشاركة مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبقية حلفائها.



أن الخروج والمشاركة في هذه التظاهرات هو وأحب ديني وأخلاقي وإنساني يؤكد موقف شعبنا اليمني في نصرة اخوانه في فلسطين ومواجهة التهديدات التي تحاول ثنيه عن أداء هذا الواجب كما أنه يأتي وفاءً لدماء الشهداء وتعبيراً عن استمرار مواقف الشعب اليمني دون اكتراث بأي تهديدات أو ضغوطات تأتي من هنا أو هناك.



ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أنه كان وسيظل وفياً للقضية الفلسطينية ومدافعاً عنها وعن قدسيتها وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.