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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الشيخ محمد قناف القديمي، الذي اختاره الله -سبحانه وتعالى- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال

الشريف يعزي بوفاة السبتمبري محمد القديمي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة السبتمبري محمد القديمي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الشيخ محمد قناف القديمي، الذي اختاره الله -سبحانه وتعالى- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجلي الفقيد اللواء يحيى واللواء علي محمد قناف القديمي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل القديمي في مديرية خارف محافظة عمران في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد الشريف بمناقب الفقيد وأدواره النضالية كواحد من مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر والمدافعين عنها، فضلاً عن الانتصار للوحدة اليمنية ومقارعة العدوان بخلاف أعماله الاجتماعية وسعيه لإصلاح ذات البين.. سائلاً المولى - عزّوجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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