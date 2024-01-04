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الوهباني يعزي أمين عام المؤتمر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام للمؤتمر الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بوفاة ابن عمه يحيى أحمد بن أحمد محسن الأحول.



وعبر الوهباني، عن أحر التعازي وعظيم المواساة للأستاذ غازي أحمد علي وشقيق الفقيد محمد أحمد بن أحمد محسن الأحول، وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الأحول في هذا المصاب.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..