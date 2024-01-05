المؤتمرنت -

الخطري تعزي بوفاة ضبية سعيد الجوني

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ضبية سعيد صالح الجوني.



مُعبرةً باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة لنجل الفقيدة محمد عبده فرحان علي وجميع أفراد الأسرة في مديرية رداع محافظة البيضاء.. سائلةً المولى - عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



إنا لله وإنا إليه راجعون..