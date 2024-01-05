الجمعة, 05-يناير-2024 الساعة: 05:10 م - آخر تحديث: 05:05 م (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ضبية سعيد صالح الجوني

الخطري تعزي بوفاة ضبية سعيد الجوني

المؤتمرنت -
الخطري تعزي بوفاة ضبية سعيد الجوني
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ضبية سعيد صالح الجوني.

مُعبرةً باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة لنجل الفقيدة محمد عبده فرحان علي وجميع أفراد الأسرة في مديرية رداع محافظة البيضاء.. سائلةً المولى - عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني
اقتصاد: مؤشر أسعار الغذاء تراجع 10% عام 2023
رياضة: "جزائية قاتلة" تنقذ برشلونة من السقوط
رياضة: يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
علوم وتقنية: أطباء: حمام البخار خطر على هذه الفئات
رياضة: بلباو يصعد للمركز الثالث وأوساسونا ينتصر
أخبار: اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال
أخبار: المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة
أخبار: العاطفي يتوعد برد قاسٍ على الاعتداء الأمريكي
أخبار: الوهباني يعزي أمين عام المؤتمر
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: لا أحد ولا مكان آمنا في غزة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة السبتمبري محمد القديمي
فنون ومنوعات: الزواج السعيد يطيل عمر الرجال
محافظات: الأمانة.. إتلاف 12 طنا مواد غذائية منتهية
مجتمع مدني: لماذا تضعف الرؤية بعد سن الأربعين؟
أخبار: مؤتمر يوصي باعتبار 2024 عام المسرح اليمني
عربي ودولي: أمير الكويت يعين رئيساً جديداً للوزراء
اقتصاد: ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 22438
رياضة: استقبال مهيب لمنتخب الناشئين في ذمار
أخبار: شروط صنعاء لأي مفاوضات في ملف الأسرى
رياضة: جيرونا يقتنص انتصاراً مثيراً من أتلتيكو
علوم وتقنية: ماذا يحدث إذا مضغت العلكة 3 دقائق؟
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 يناير
عربي ودولي: مجازر جديدة للاحتلال في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024