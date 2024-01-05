المؤتمرنت -

تعرف على جرائم العدوان في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم 5 يناير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت الخدمية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 5 يناير 2016، أصيب ثلاثة مواطنين، جراء استهداف طيران العدوان مركز النور للمكفوفين بمديرية الصافية في أمانة العاصمة، وتضرر عدد كبير من المباني السكنية والأحياء المحيطة بالمركز، كما استهدف بغارة مبنى الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحصبة الآهلة بالسكان في مديرية الثورة، وبغارة أخرى قرب مستشفى الأمين ما أدى إلى أضرار فادحة في منازل المواطنين والمحلات التجارية.



طيران العدوان استهدف كذلك قاعة للأعراس في منطقة بيت معياد المكتظة بالسكان بشارع تعز في مديرية السبعين، وبعدة غارات منطقة النهدين، وقاعدة الديلمي الجوية، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية والأحياء المجاورة



ودمر طيران العدوان بغارتين منزل الشيخ خالد أحمد قعشم بمديرية الغيل في محافظة الجوف، وتسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة، وشن غارتين على جبل هيلان الإستراتيجي، وغارات على مفرق الجوف ومناطق الجدعان بمحافظة مأرب.



وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان بغارتين شبكتي الاتصالات بمديريتي مجز وسحار، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منهما، كما شن غارتين على منطقة آل ساري وغارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار أسفرت عن أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



وشن في المحافظة نفسها خمس غارات على الطريق العام بين مديرية قطابر ومنطقة آل ثابت، أدت إلى قطع الطريق وتدمير أجزاء منه، وغارتين على منزل أحد المواطنين في منطقة ثمامة بمديرية ساقين، ومنطقة قحزة.



وشن الطيران المعادي غارات على منزل في مديرية صالة بمحافظة تعز، ومنزل آخر في مديرية حيفان، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، واستهدف ممتلكات للمواطنين من أبناء مديرية حيفان، وبغارتين مدارس منطقة العمري بمديرية ذوباب، ومنطقة رون الحويمي بمديرية القبيطة في محافظة لحج ما أدى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين.



الطيران المعادي شن غارة على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب، وعدة غارات على مطار الحديدة، ومديرية برع ووادي بحره في ريف تهامة، وثلاث غارات على منطقة الحزام الأخضر خلف مطاحن البحر الأحمر، كما شن غارة على مديرية عبس بمحافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عشر غارات على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة المخدرة شمال مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.



طيران العدوان شن غارات على مناطق الفرع والرصيفات والخراشيب بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وخمس غارات على مزارع المؤسسة الاقتصادية بمديرية ذيبين في محافظة عمران, و11 غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج, وغارة على منطقه سداح في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وشن الطيران المعادي ست غارات على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة, وغارة على منطقة النقوب بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وغارة على منطقة الساق, وغارة على محطة دبوه بالمديرية نفسها.



الطيران شن ثلاث غارات على منطقتي العمري ومنطقة الجديد في مديرية ذوباب بمحافظة تعز, وغارتين على معسكر الإذاعة بالحوبان.



وفي 5 يناير 2018، أصيبت طفلة جراء غارة شنها طيران العدوان على حفار مياه للمواطن يحيى باكر بمنطقة ولد مسعود بمديرية سحار في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدميره، وشن غارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح وغارة على مديرية باقم الحدودية، وغارتين على موقع الطلعة في نجران.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضرارا في منازل ومزارع المواطنين، بينما استهدف المرتزقة بالمدفعية منازل المواطنين في المديرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران في غارتين لطيران العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



ونفذ مرتزقة العدوان تمشيطاً بقذائف المدفعية وبالرشاشات المتوسطة باتجاه جنوب التحيتا، وقصفوا مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.



وأطلق المرتزقة 29 قذيفة هاون ومشطوا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة شرق حيس، واستهدفوا قرية الشرف في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، كما استهدفوا قرية محل الشيخ في المنطقة نفسها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما تسبب في نشوب حرائق في منازل المواطنين.



وقصف المرتزقة بالعيارات الرشاشة شمال شرق مدينة الدريهمي ومشطوا بالمعدلات ذات العيارات المختلفة مزارع المواطنين وباتجاه منطقتي الشجن والكوعي ومناطق أخرى في مديرية الدريهمي، بينما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات شمال شرق قرية الشرف.



وفي مدينة الحديدة قصف المرتزقة بالمدفعية الرشاشة تجاه شارع صنعاء في مديرية الحالي، وبالرشاشات المتوسطة والخفيفة حول سيتي ماكس ومناطق أخرى في شارع الخمسين، كما استهدفوا بالمعدلات المتوسطة منطقة كيلو 7 بالمديرية وجولة يمن موبايل، ومطار الحديدة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وعشر غارات على سيارات المواطنين في الطريق العام، ومزارع المواطنين في منطقة العشة ومنطقتي بحرة والقهر بمديرية باقم، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية.



وفي 5 يناير 2020 قصف مرتزقة العدوان بخمس قذائف هاون مع تمشيط مكثف بالعيارات المختلفة تجاه منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفوا بالهاونات تجاه شمال شرق وشمال غرب حيس وبالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة بالقرب من فندق الواحة في مديرية الحالي، ومشطوا بالعيارات الرشاشة شارعي الـ 50 و صنعاء ومدينة الشعب واستهدفوا شارع الـ 50 بمدينة الحديدة بقذيفتين بي 10 .



وفي مديرية الدريهمي سقطت أكثر من 80 قذيفة مدفعية للمرتزقة على منازل وممتلكات المواطنين في المدينة ما أدى إلى أضرار بليغة فيها، واستهدفوا قريتي الشجن والزعفران في أطراف مدينة الدريهمي بـ11 قذيفة هاون، ومشطوا بكثافة بالعيارات الرشاشة منطقة كيلو 16.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على جبل الإم بي سي وجبل القنبورة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديريات مدغل والجوبة وماهلية في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مجازة الغربية في محور عسير.



وفي محافظة الحديدة، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية والتحيتا، وقصفوا بـ 432 قذيفة مدفعية ، وبالأعيرة النارية المختلفة، مناطق عديدة بالمحافظة وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة غرب مدينة التحيتا.



وشن الطيران الحربي غارة على مديرية الصليف وفيما شن الطيران التجسسي غارتين على منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي.



وفي 5 يناير 2022، أصيب الطفلان صالح ومرام جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مدينة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة.



واستهدف طيران العدوان بـ11 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وشن غارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس في محافظة الحديدة، وقصفوا بـ 378 صاروخا وقذيفة مدفعي و بالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، فيما شن الطيران التجسسي غارة على منطقة الجبلية في التحتيا، والطيران الحربي غارة على مديرية حيس.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران 11 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، وغارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وشن طيران العدوان غارتين على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة، واستهدف بغارة منطقة ضبوة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وبـ 45 غارة مديريتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة.