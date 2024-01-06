المؤتمرنت -

بن حبتور يُقدّم واجب العزاء لمكتب حماس باستشهاد العاروري

قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، واجب العزاء في اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد صالح العاروري.



وعبر الدكتور بن حبتور، خلال زيارته لمكتب حماس في صنعاء، عن أحر التعازي وعظيم المواساة لقادة حركة حماس والقائم بأعمال ممثل الحركة في اليمن معاذ أبو شماله وفصائل المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني كافة ولأسرة الشهيد بهذا المصاب.



وجدد الدكتور بن حبتور، التأكيد على تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني الذي ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وغيرها من جرائم القتل اليومية بحق الأشقاء في غزة وبقية المدن الفلسطينية.



وأكد أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية فقدوا باستشهاد العاروري، أحد قادة المقاومة ورمزاً من رموزها .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه الفردوس الأعلى ويعصم قلوب رفاقه وأهله وذويه وأابناء الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة والعالم بالصبر والسلوان.



فيما عبر أبو شماله، وممثلو الجبهات الفلسطينية النضال الفلسطيني طارق لولو والشعبية إبراهيم نصوح والديمقراطية خالد خليفة والتحرير عامر غنام، عن الامتنان للدكتور بن حبتور على زيارته الأخوية والإنسانية لتقديم واجب العزاء في استشهاد البطل صالح العاروري.



وابتهلوا إلى الله أن يحفظ اليمن وفلسطين والأمة جمعاء من شر الصهاينة وخططهم وإجرامهم .. معتبرين جريمة اغتيال المجاهد العاروري، تجسيداً لحالة الانهزام العسكرية والنفسية التي يمر بها العدو الصهيوني وسعيه للتغطية على فشله بارتكاب مثل هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب والإبادة اليومية بحق أهل غزة.



وأكد أبو شمالة أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن تنسى المواقف الأخوية المشرّفة لصنعاء وقيادتها الحرة وكذا الشعب اليمني في نصرة غزة وفلسطين وإسناد المقاومة.