المؤتمرنت -

صنعاء تحتفي بمنتخب الناشئين "بطل غرب آسيا"

شهد ملعب مدينة الثورة الرياضية عصر اليوم حفلاً جماهيرياً لاستقبال وتكريم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، الحائز على بطولة غرب آسيا العاشرة التي أقيمت في سلطنة عُمان.



وفي الحفل الجماهيري الحاشد، ألقيت عدد من الكلمات التي أشادت بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجوم اليمن في بطولة غرب آسيا والذي أفرح الشعب اليمني، وشكل مصدر فخر وإعتزاز كل اليمنيين على امتداد الساحة اليمنية.



وأكدت الكلمات أن المبدعين من أبناء الوطن يستحقون الدعم والرعاية والاهتمام لأنهم خير سفراء لهذا الوطن وقدموا صورة طيبة عن الشباب اليمني المثابر والمبدع والمتألق.



وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على هذا المنتخب وتسخير ما هو متاح لتمكين المنتخب من تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الخارجية.



تخلل الحفل الجماهيري، فيلم وثائقي استعرض مسيرة المنتخب الوطني للناشئين إبتداءً من مرحلة إنتقاء اللاعبين والتجمعات الإعدادية والمعسكر الداخلي والمشاركة في البطولة حتى الوصول إلى اللقب.



عقب الحفل تم تكريم بعثة المنتخب الوطني للناشئين بشيكات مالية بواقع ثلاثة ملايين ريال لكل لاعب ومليوني ريال لكل إداري ومليون ريال لكل من الحكام اليمنيين المشاركين في بطولة غرب آسيا.



وكانت بعثة المنتخب الوطني، وصلت العاصمة صنعاء في وقت متأخر من مساء أمس، قبل أن يتم استقبالهم في مقر بيت الشباب.