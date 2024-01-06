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المؤتمر نت - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يجب أن يضطلع بها أحرار المحافظات الجنوبية عامة وحضرموت خاصة في مقاومة المحتل السعودي الإماراتي

بن حبتور يلتقي محافظ حضرموت

المؤتمرنت -
بن حبتور يلتقي محافظ حضرموت
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يجب أن يضطلع بها أحرار المحافظات الجنوبية عامة وحضرموت خاصة في مقاومة المحتل السعودي الإماراتي وخططه الاستحواذية ومحاولة سلخها من هويتها.

وأوضح الدكتور بن حبتور، أثناء لقائه اليوم محافظ حضرموت لقمان باراس، أن المشاريع الجهوية والمناطقية التي ترعاهما السعودية والإمارات بفرضها على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ستبوء حتماً بالفشل لأنها لا تعبر عن الأغلبية الساحقة من أبنائها الأحرار الرافضين لوجود المحتل ولمشاريعه.

وأدان كافة المشاريع التي خطط لها المحتل الإماراتي السعودي للنيل من وحدة الشعب اليمني أكان من خلال ما يسمى مجلس العموم أو هيئة مجلس حضرموت.

وحيا كافة الأحرار الذين رفضوا الانخراط أو المشاركة في مثل هذه المشاريع المشبوهة التي لا يقبل بها إلا عميلاً أو خائناً لوطنه ولدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجل التخلص من المستعمر البريطاني ومشاريعه التمزيقية لليمني والنيل من هويته الأزلية.

وكان المحافظ باراس، أطلع رئيس الحكومة على مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت من النواحي المعيشية والخدمية والأمنية والخطوات التي يديرها المحتل السعودي لتحقيق حلمه القديم بسلخ حضرموت عن اليمن لتحقيق أطماعه وخدمة مصالحه عبر هذه المحافظة.

ولفت إلى تنامي الوعي العام لدى أبناء المحافظة بخطورة الاحتلال ومشاريعه ورفضهم استمرار تواجد المحتل في أرض حضرموت بشكل خاص واليمن بصورة عامة.








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