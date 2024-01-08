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المؤتمر نت - قامت قيادات الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية يتقدمهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب، بزيارة إلى مكتب حركة المقاومة الفلسطينية

المؤتمر والقوى السياسية اليمنية تعزي حماس باستشهاد العاروري

المؤتمرنت -
المؤتمر والقوى السياسية اليمنية تعزي حماس باستشهاد العاروري
قامت قيادات الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية يتقدمهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب، بزيارة إلى مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس لتقديم واجب العزاء في استشهاد القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري الذي استشهد في غارة صهيونية لمكتب الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي اللقاء الذي بدأ بقراءة الفاتحة إلى أرواح شهداء العدوان الصهيوني في غزة وفلسطين وشهداء اليمن، تحدث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، معبراً عن تعازي القوى السياسية اليمنية باستشهاد القيادي الفلسطيني صالح العاروري وشهداء غزة وفلسطين الذين سقطوا جراء حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأكد غازي أحمد علي بأن القضية الفلسطينية توحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم، مشيراً إلى أن موقف صنعاء ودعمها للقضية الفلسطينية موقف قوي وانه شرف لكل اليمنيين أن يكونوا في مقدمة الصفوف المدافعة عن فلسطين وشعبها وقضيتها.

من جانبهم تحدث عن أنصار الله فضل ابوطالب وعلي القحوم، مؤكدين على أن موقف اليمن ودعمه الشعب الفلسطيني ووقوفه دعماً ومساندةً لغزة هو موقف ديني وأخلاقي وإنساني.

وشددوا على أن موقف صنعاء في مواجهة اسرائيل سيستمر بمختلف الطرق سواءً بالاستهداف العسكري أو عبر منع السفن الاسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر ولن ينتهي إلا بايقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنها.

كما ألقيت في اللقاء عدد من الكلمات من قبل ممثلي القوى السياسية اليمنية، أكدت جميعها على موقف الشعب اليمني المناصر والداعم للشعب الفلسطيني.

وكان ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة رحب بقيادات الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، معبراً عن الشكر لتقديمهم واجب العزاء باستشهاد الشيخ صالح العاروري.

واستعرض أبو شمالة جزءا من تاريخ الشهيد صالح العاروري الذي قضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني قبل أن يتم الأفراج عنه وترحيله إلى لبنان وصولاً إلى استشهاده، مؤكداً أن العاروري كان دوماً يتمنى الشهادة وهو ما حققه له الله.

حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر عبده مهدي العدلة، وعضو الأمانة العامة رئيس المركز الإعلامي عبدالملك الفهيدي، ونائب رئيس الدائرة السياسية يونس هزاع، وعدد من ممثلي الحركات الفلسطينية في اليمن.








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