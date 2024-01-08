المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حمود الزلب

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ حمود بن حمود الزلب، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمد بن محمد علي الزلب، والى أولاد الفقيد الشيخ مصطفى حمود الزلب ، ومحمد حمود الزلب، وجميع آل الزلب، بمديرية ثلاء محافظة عمران، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"