المؤتمرنت -

تغيرات كبيرة في الأجواء.. استعدّوا لمواجهة الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتكون الصقيع على أجزاء من بعض المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرته، أن خرائط الطقس المحللة ومخرجات التنبؤات العددية المحلية تبين استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لامتداد المرتفع الجوي على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى، مع انخفاض في درجات الحرارة.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، مع احتمالية تكون الصقيع على أجزاء منها.



وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين وكذا هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.



ومن المحتمل هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 17-27 عقدة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.4 في ذمار، 4 في صنعاء، 4.4 في عمران، 6.4 في السدة، 10 في إب، 10.4 في المحويت، 10.5 في عتق.



ودعا المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى إلى تدفئة المنازل بالطرق الآمنة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة حفاظا على صحتهم والوقاية من موجات البرد.



وحث المزارعين في المناطق المتوقع حدوث الصقيع فيها، إلى حماية مزروعاتهم باتباع الإرشادات الزراعية الملائمة.



وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من الموج المرتفع والبحر المضطرب.



كما حث المواطنين على متابعة مخرجات المركز ومايصدر عنه من نشرات وتحديثات عبر وسائل الإعلام المختلفة.