المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 يناير

في مثل هذا اليوم 13 يناير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على المحافظات مستهدفاً شبكات الاتصالات والمزارع والمصانع والمنشآت الخدمية ومنازل المواطنين، أسفرت عن شهداء وجرحى وتدمير هائل.



ففي 13 يناير 2016، استشهدت امرأة متأثرة بجراحها جراء غارات لطيران العدوان استهدفت منطقة الشوارق بمديرية رازح في محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة الشعف بمديرية ساقين، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



وأصيب طفل وتضررت منازل المواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان على حي الكرامة السكني بشارع الخمسين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، كما شن غارات على مخازن شركة التبغ والكبريت الوطنية "كمران" بشارع صفر منطقة حدة أسفرت عن تدميرها، إضافة إلى تدمير مختبر الشركة الخاص بفحص التبغ، وتضرر منازل المواطنين.



طيران العدوان شن غارات على منطقتي الشريجة والراهدة بين محافظتي تعز ولحج، وعلى الجهة الجنوبية لجبل العمري بمديرية ذوباب وغارة على شارع الأربعين بمدينة تعز، وغارات استهدفت فندق سوفتيل ومستشفى اليمن الدولي في مدخل منطقة الحوبان، وحي السلال المجاور للقصر الجمهوري واستهدف بغارات أخرى القصر الجمهوري وحي صالة غربي مدينة تعز، ما أسفر عن تضرر العديد من المنازل والمرافق العامة.



واستهدف الطيران بغارتين مبنى المجمع الحكومي في مديرية حيفان، ما أدى إلى تدميره، وبغارات أخرى مبنى المعهد التقني في الخطوة، وبغارتين منطقة نجد في مديرية كرش بمحافظة لحج.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وغارتين على مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار واستهدف بغارتين منطقة العرقوب، في مديرية خولان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية، وبأربع غارات أبراج الاتصالات في جبل النفيع، بمديرية نهم أدت إلى تدميرها.



ودمر طيران العدوان شبكة الاتصالات المحلية بمنطقة الصفراء التابعة لمديرية مجزر بمحافظة مأرب، وشن ثلاث غارات على سوق شعبي بمفرق الجوف بالمديرية ذاتها، ما أدى إلى تدمير أربعة محلات تجارية للمواطنين، وسلسلة من الغارات على مزارع المواطنين بمديرية صرواح، أسفرت عن تضرر المزارع ومضخات المياه، واستهدف بغارتين الطريق العام الرابط بين صنعاء ومأرب



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 17 مواطنا وجرح 13 آخرين جميعهم من العاملين في مصنع كيميكو إثر أربع غارات شنها طيران العدوان على المصنع في منطقة الربيعي بمديرية التعزية محافظة تعز.



وسقط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح وتضررت ممتلكاتهم في اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصائل مرتزقة العدوان في أحياء التحرير الأسفل والأعلى والضبوعة ودي لوكس وشارع جمال والمسبح وسط مدينة تعز.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران ثماني غارات على معسكر الإمام ومدارس العمري بمديرية ذوباب، وثلاث غارات على منطقة الجديد بمديرية المخا، وشنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة العمري.



وأصيب ثلاثة مواطنين جراء خمس غارات لطيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح في محافظة صعدة، استخدم في اثنتين منها قنابل عنقودية، كما شن



ثلاث غارات على منطقتي طخية وآل مجدع وغارة على آل صبحان وغارة على منطقة مندبة في مديرية باقم خلفت أضرارا مادية بليغة، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي.



وشن طيران العدوان ست غارات على المركز التدريبي العام للشرطة في منطقة ذمار القرن بمدينة ذمار تسببت في أضرار بعدد من منازل المواطنين المجاورة، كما شن أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على منازل ومزارع المواطنين في مناطق المخدرة والربيعة وآل حجلان بمديرية صرواح محافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على القلعة في مديرية باجل، وغارة على معسكر الدفاع الساحلي في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.



وفي 13 يناير 2018، استشهد مواطن جراء استهداف طيران العدوان منزله في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن أربع غارات على مناطق أخرى في المديرية، واستهدف المرتزقة عدداً من المناطق بقذائف المدفعية خلفت أضراراً في منازل ومزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان غارتين على الجبانة بمديرية الحالي واستهدف بغارتين الخط العام بمديرية حيس في محافظة الحديدة، وبغارة إدارة أمن القريشية في الزوب بمحافظة البيضاء.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر وغارة على مبنى المحكمة بمديرية باقم، وغارة على منزل مواطن بالمديرية وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف وغارة على روضة الشهداء بمنطقة الحمزات بمديرية سحار أدت إلى تدمير وتضرر عشرات القبور وغارة على مخزن للكتب المدرسية تابع لمدرسة حمزة بن عبد المطلب.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديريات رازح ومنبه وغمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وشن الطيران غارتين على موقع الطلعة في نجران وخمس غارات على الدود وقرية حامضة في جيزان، فيما استهدفت مروحيات الأباتشي قريتي قمر وحامضة بعدد من الصواريخ.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب طفل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم وغارة على منطقة آل علي مديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً كبيرة في مزارع المواطنين ومنازلهم.



وأصيب ثلاثة مواطنين وتضرر عدد من المنازل في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بالقرب من جامعة العلوم بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، كما أطلقوا ست قذائف مدفعية باتجاه جامعة الحديدة وثلاثة صواريخ كورنيت باتجاة حارة الضبياني، وقصفوا بالأسلحة المتوسطة شارع الـ50 وعدد من الأماكن بجوار فندقي القمة والإتحاد بمنطقة 7 يوليو السكنية في مديرية الحالي.



وأطلق مرتزقة العدوان أكثر من 60 قذيفة مدفعية باتجاه قرى الجريبة والشرف والزعفران ومحل الشيخ وغرب السفينة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي كما قصفوا المنطقة بمختلف الأسلحة المدفعية والرشاشة.



ودمر طيران العدوان بثلاث غارات شبكة الاتصالات في جبل برد بمديرية كسمة محافظة ريمة، وشن ست غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.



وفي 13 يناير 2020، شن طيران العدوان غارة على مجازة الغربية قبالة عسير.



وفي محافظة الحديدة، أطلق المرتزقة أكثر من 20 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب مدينة التحيتا، وقصفوا بأكثر من 13 قذيفة مدفعية قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، وبأكثر من 15 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية على مثلث العدين وجسر الضمي بمديرية حيس ، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب سبعة مواطنين في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها، وغارة على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وفي مديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 13 يناير 2022، استشهد مواطنان بغارتين شنهما طيران العدوان على هنجر لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، كما شن غارة على حيس.



واستحدث المرتزقة تحصينات في مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا 65 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وأصيب أربعة من طاقم مستشفى 48 النموذجي جراء غارتين شنهمنا طيران العدوان جوار المستشفى في منطقة السواد بمديرية سنحان، أسفرتا أيضاً عن أضرار فيه.



طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية السوادية وغارة على مديرية مسورة بمحافظة البيضاء وغارة على مدينة البيضاء ، واستهدف بـ 17 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي ومديرية الجوبة ، وبعشر غارات مديرية حريب وبأربع غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب أدت إلى أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.