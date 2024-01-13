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المؤتمر نت - أكد المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن العدوان على اليمن لن يفت في عضد الشعب اليمني

هذا ما قاله مفتي عُمان حول العدوان على اليمن؟

المؤتمرنت -
هذا ما قاله مفتي عُمان حول العدوان على اليمن؟
أكد المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن العدوان على اليمن لن يفت في عضد الشعب اليمني المجاهد الصادق، ولن يثنيه عن المضي قدما في نصرة الحق وتأييد إخوانه المؤمنين.

وقال الشيخ الخليلي في بيان له نشره عبر حسابه على منصة أكس اليوم السبت: إن عدوان الاستكبار العالمي الغاشم على اليمن، العربي الأصيل المسلم الشقيق؛ له أثر على كل مؤمن يحس بما يفرضه الإيمان من الأخوة الصادقة بين المؤمنين.

واستشهد الخليلي بالحديث النبوي: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً".

وأضاف: "عزاؤنا جميعاً أن هذا لن يفت في عضد الشعب اليمني المجاهد الصادق، ولن يثنيه عن المضي قدماً في نصرة الحق وتأييد إخوانه المؤمنين".

واختتم مفتي عُمان كلمته داعياً الله "أن يحفظ اليمن الشقيق قلعة شامخة راسخة رسوخ الرواسي، لا تزعزعها الزعازع ولا ترجها الأحداث".








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