المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23843

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم السبت، إلى 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن القطاع يشهد لليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مزيداً من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيداً و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أن "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ" .



وتابع: الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.



ويشن الكيان الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف عشرات الآلاف من الضحايا، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.