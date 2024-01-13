السبت, 13-يناير-2024 الساعة: 06:40 م - آخر تحديث: 06:17 م (17: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
أخبار
المؤتمر نت - العدوان الأمريكي ـ البريطاني.. رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة

العدوان الأمريكي.. رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة

المؤتمرنت -
العدوان الأمريكي.. رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة
سلّم وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بيتر هوكينز رسالة احتجاج موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري الأمريكي ـ البريطاني، على الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شرف القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء.

وأكدت الرسالة أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت رسالة الاحتجاج إلى أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، سبقه تمهيد من خلال نشر الأكاذيب بُغية تضليل الرأي العام العالمي واعتماد مجلس الأمن قرار 2722 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية ستؤدي إلى ظهور صراعات مختلفة في العالم.

وجددت الرسالة تأكيد صنعاء على تحميل دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب كون تواجد القوات الأمريكية والبريطانية غير قانوني ويُعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تقرر وقف حفلتها في السعودية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 يناير
رياضة: أسرع أهداف أحرزت في تاريخ (أمم أفريقيا)
أخبار: مجلس النواب ينتقد عنصرية مجلس الأمن وإزدواجية معاييره
أخبار: الأمين العام يواسي آل البعداني
أخبار: مجيديع يواسي بوفاة العميد عبدالله زمام
أخبار: حشود في صنعاء استنفاراً لمواجهة المعتدين
أخبار: اتهامات للكيان بعدم احترام القانون الانساني
أخبار: المشاط يدلي بتصريح هام (نص التصريح)
أخبار: شركة الغاز تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين
أخبار: 12 ألفا فلسطينيا يصلون الجمعة بالأقصى
عربي ودولي: مئات الأردنيين يتظاهرون دعما لفلسطين
أخبار: طقس شديد البرودة في الساعات القادمة
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أخبار: السياسي الأعلى: العدوان الأمريكي البريطاني يهدد السلام والأمن الدوليين
أخبار: غارات عدوانية على 4 محافظات يمنية
قضايا وآراء: ‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
قضايا وآراء: أبوراس ومسؤولية حماية المؤتمر
قضايا وآراء: ست سنوات من التحديات والنجاحات
قضايا وآراء: أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
رياضة: برشلونة يتأهل ويواجه الريال بنهائي السوبر
أخبار: الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار: صنعاء: قرار مجلس الأمن 2722 بلطجة سياسية
عربي ودولي: المقاومة تستهدف جنود وآليات الاحتلال بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024