المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 يناير

في مثل هذا اليوم 14 يناير استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال في جرائم حرب مكتملة الأركان ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي باستهدافه الأعيان المدنية في عدد من المحافظات.



ففي 14 يناير 2016، استشهد المواطن محسن القملي وزوجه وأصيب ستة آخرين هم والدته وأولاده، في سبع غارات شنها طيران العدوان على منزله بمديرية حوث في محافظة عمران ما أدى إلى تدميره مع منزل علي يحيى البروشي وأضرار بليغة في المنازل المجاورة بالقرب من منطقة المفرق لمنطقة الخمري المتفرع من مدينة حوث.



واستشهد أربعة أطفال بينهم فتاة وأصيبت امرأة وتضرر العديد من المنازل جراء غارة لطيران العدوان على حي بازرعة السكني في منطقة المطار القديم، بمدينة تعز، كما شن سلسلة من الغارات على مناطق عصيفرة شمال المدينة ومنطقة بير باشا ومقر التموين بحي الجحملية ومبنى جوار مستشفى الكندي، وعمارة الفضلي بشارع الكمب شرق المدينة وأحياء الزنقل والزنوج وجولة المرور وسط المدينة ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، كما شن غارتين عى منطقة العمري في ذوباب بمديرية باب المندب.



وأصيب طفلان وامرأة في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن في منطقة دار سلم بمديرية سنحان في محافظة صنعاء وشن غارة على جبل ظفار في مديرية بني مطر ما أدى إلى تضرر مراعي الأغنام.



واستهدف طيران العدوان بغارتين معبد صرواح الأثري في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من مبانيه وأعمدته ومقتنياته، كما استهدف باربع غارات سوق صرواح، مخلفا أضرارا في المحلات التجارية التابعة للمواطنين.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، واستهدف المنطقة الفاصلة بين مقبرة الأحمر ومستشفى القدس بشارع الخمسين، وأحد المباني السكنية في شارع 24 منطقة الجرداء في المديرية ما أدى إلى أضرار في عدد من منازل المواطنين المجاورة والأحياء القريبة والممتلكات الخاصة.



وفي محافظة صعدة دمر طيران العدوان بعدد من الغارات منزلي الشيخ مجلي التام والشيخ يحيى عوير، بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، وشن سلسلة غارات مستهدفاً كهلان بمدينة صعدة ومنطقة آل الصيفي بمديرية سحار، وغارتين على مديرية شدا الحدودية وغارتين على منازل ومزارع المواطنين في منطقة معبار بمديرية مجز، أحدثت جميعها أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران العدوان على سيارة يملكها مواطن من قرية الجحفة بمديرية موزع محافظة تعز، كما شن غارة أخرى استهدفت شمال منطقة المدين بالمديرية ذاتها.



واستشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارتين على محلات المواطنين في مدينة المخا، وشن ثلاث غارات أخرى على المدينة، وست غارات على مفرق العمري في ذوباب وألقى قنبلتين صوتيتين في سماء مديرية الوازعية.



طيران العدوان استهدف بأربع غارات مناطق آل حجلان وبغارتين جبل هيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن خمس غارات على مناطق متفرقة بالمديرية، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق عدة فيها.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على البقع وغارة على وادي خلب بمديرية الظاهر، فيما تعرضت منازل المواطنين في آل الشيخ وآل عمر وعفرة بمديرية منبه الحدودية لقصف مدفعي وصاروخي سعودي مكثف.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية الضحي بمحافظة الحديدة استهدفت إحداها محطة لأحد المواطنين، كما شن غارة على مديرية الزيدية بالمحافظة وغارتين على منطقة الحويمي في كرش بمحافظة لحج، وغارة غرب منطقة القتب وغارة مماثلة على منطقة المدفون بمديرية نهم محافظة صنعاء، وخمس غارات على الربوعة في عسير، وغارة على الشرفة في نجران ومثلها على قرية حامضة في جيزان.



وفي 14 يناير 2018، أصيبت امرأة بقصف صاروخي سعودي استهدف منطقة نملة بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيبت طفلة بانفجار قنبلة عنقودية في مديرية سحار.



وشن الطيران في المحافظة نفسها غارتين على منازل المواطنين بمنطقة نيد الثمي بمديرية منبه الحدودية، وأربع غارات على منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة على منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارة على منزل أحد المواطنين بمديرية كتاف وأربع غارات على منطقة البقع وغارتين على منطقة الصوح بالمديرية نفسها.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان غارتين على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارة على مديرية الجحملية في محافظة تعز، واستهدف بغارتين مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين تعرضت منازل ومزارع المواطنين بالمديرية لقصف مدفعي من مرتزقة العدوان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وجرح آخر بنيران مرتزقة العدوان في قرية بيت القاضي بمديرية الصلو محافظة تعز لاعتراضهما على محاولات النيل من أعراض الناس.



ونفق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه في محافظة صعدة، واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قرب منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.



وشن الطيران المعادي ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي 14 يناير 2020، قصف مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة، بأكثر من 15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة مناطق متفرقة غرب مدينة التحيتا، واستهدفوا شرق مديرية حيس بتسع قذائف هاون، ومطار وجامعة الحديدة بالرشاشات المختلفة، كما استهدفوا بالرشاشات مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية قرية الشجن في مديرية الدريهمي.



واستهدف الجيش السعودي بالقصف المدفعي والصاروخي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، ومزارع المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مطار صنعاء الدولي، و 12 غارة على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب وغارة على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران..



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات على الجبلية والتحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وقصفوا بـ 83 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارت على منطقة المليل بمديرية كتاف وأربع غارات على مديرية الظاهر.



وفي 14 يناير 2022، استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.



طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية السوادية، وغارة على مدينة البيضاء، و12 غارة على مديريتي الوادي والجوبة وأربع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية حريب بمحافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.