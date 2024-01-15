الإثنين, 15-يناير-2024 الساعة: 05:22 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
أخبار
المؤتمر نت - الراعي يثمن مواقف عُمان تجاه اليمن وفلسطين

الراعي يثمن مواقف عُمان تجاه اليمن وفلسطين

المؤتمرنت -
الراعي يثمن مواقف عُمان تجاه اليمن وفلسطين
ثمن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، المواقف الشجاعة والصادقة لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة.

وعبر الراعي في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعوٌلي، عن الشكر للمواقف المشرفة لعُمان قيادة وحكومة وبرلمان ومنها إدانة ما تتعرض له الجمهورية اليمنية من اعتداء سافر من قوى الغرب ممثلة في أمريكا وبريطانيا ومن حالفهم بحجة حماية السفن التجارية والملاحة البحرية، وإغلاق مجالها الجوي والبحري، لمنع الاعتداء على اليمن.

وأشار إلى أن هذه المواقف الشجاعة ليست بغريبة على الأشقاء في عُمان هذه المواقف الشجاعة، لأنها منذ بدء التاريخ وهي الجار والشقيق الصادق لليمن.. لافتا إلى أن مواقف سلطنة عمان تبعث بشكل دائم على الفخر والاعتزاز.

وأضاف" إننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نثمن ونقدر عالياً موقف مجلسكم الموقر وحكومتكم تجاه الشعب اليمني، وما يعانيه بسبب رفضه للهيمنة والخضوع وإصراره على الحق ودفاعه عن أرضه وسيادته، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق المعتدى عليه".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أمطار ريو دي جانيرو تُخلف 11 قتيلاً
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني
أخبار: الجوبي يعلن دخول ليالي "سعد الذابح"
أخبار: أبو عبيدة: مصير مجهول لأسرى الاحتلال
أخبار: غارات أمريكية جديدة على الحديدة
اقتصاد: قفزة في قروض الصين المقومة باليوان
عربي ودولي: الصين: تايوان لم تكن يوما بلدا ولن تكون
رياضة: مصر تسقط في فخ التعادل أمام موزمبيق
أخبار: عبدالسلام: تحليق مكثف للطيران الأمريكي في الأجواء اليمنية
أخبار: الشورى العُماني يدين العدوان على اليمن
رياضة: يونايتد يتعادل مع توتنهام في البريميرليغ
قضايا وآراء: 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
قضايا وآراء: المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
فنون ومنوعات: كيف تضامنت اليسا مع غزة ؟
عربي ودولي: فنزويلا تدين العدوان الأمريكي على اليمن
رياضة: اليابان تنجو من الخسارة أمام فيتنام
قضايا وآراء: «الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
أخبار: 84550 شهيد وجريح في العدوان على غزة
مجتمع مدني: كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟
أخبار: برد شديد ورياح قوية في هذه المناطق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 يناير
أخبار: رسالة احتجاج يمنية شديدة اللهجة
عربي ودولي: القسام تكبّد الاحتلال مزيداً من الخسائر
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23843
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024