المؤتمرنت -

الراعي يثمن مواقف عُمان تجاه اليمن وفلسطين

ثمن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، المواقف الشجاعة والصادقة لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة.



وعبر الراعي في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعوٌلي، عن الشكر للمواقف المشرفة لعُمان قيادة وحكومة وبرلمان ومنها إدانة ما تتعرض له الجمهورية اليمنية من اعتداء سافر من قوى الغرب ممثلة في أمريكا وبريطانيا ومن حالفهم بحجة حماية السفن التجارية والملاحة البحرية، وإغلاق مجالها الجوي والبحري، لمنع الاعتداء على اليمن.



وأشار إلى أن هذه المواقف الشجاعة ليست بغريبة على الأشقاء في عُمان هذه المواقف الشجاعة، لأنها منذ بدء التاريخ وهي الجار والشقيق الصادق لليمن.. لافتا إلى أن مواقف سلطنة عمان تبعث بشكل دائم على الفخر والاعتزاز.



وأضاف" إننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نثمن ونقدر عالياً موقف مجلسكم الموقر وحكومتكم تجاه الشعب اليمني، وما يعانيه بسبب رفضه للهيمنة والخضوع وإصراره على الحق ودفاعه عن أرضه وسيادته، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق المعتدى عليه".

