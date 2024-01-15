المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف سفينة أمريكيةً في خليجِ عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنه وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ لأبشعِ أنواعِ المجازرِ من قِبلِ الكيانِ الصهيونيِّ، وفي إطارِ الردِّ على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن، نفذتِ القوِاتُ البحريةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.



وأشار البيان إلى أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعتبرُ كافةَ السفنِ والقطعِ الحربيةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ المشاركةِ في العدوانِ على بلدِنا أهدافًا معاديةً ضمنَ بنكِ أهدافها".



وأكدت القوات المسلحة أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.



كما أكدت أنها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وفرضِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



وجددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ التأكيد على استمرارَ حركةِ التجارةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئ فلسطينَ المحتلة، وأنها مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ والتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.