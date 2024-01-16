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المؤتمر نت - بن حبتور يلتقي ممثل حركة حماس في اليمن

بن حبتور: المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال الصهيوني

المؤتمرنت -
بن حبتور: المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال الصهيوني
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن مقاومة العدو الصهيوني الغربي في المنطقة هو السبيل السليم لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية والعبث بأمن واستقرار ونهب خيرات شعوب المنطقة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة ومدير مكتب حماس عمر السباخي ومسؤول العلاقات السياسية بمكتب حماس عبدالله هادي، بحضور مدير مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال طه السفياني.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع وتطوراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة اليومية بحق غزة وأهلها، وكذا ما يخص الاعتداء الأمريكي البريطاني الإجرامي السافر على اليمن بسبب منعه السفن من كل الجنسيات المتجهة عبر مضيق باب المندب الى موانئ فلسطين المحتلة.

وعبر أبو شماله، خلال اللقاء عن تضامن الشعب الفلسطيني وحركة حماس وجميع فصائل المقاومة مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي - البريطاني الذي جاء من أجل خدمة مصالح العدو الاسرائيلي.

وجدّد إدانة الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وشرائحه الاجتماعية لهذا العدوان الجديد باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وليس فقط على اليمن.

ونقل أبو شماله تحيات رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وبقية القادة في الحركة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط والدكتور بن حبتور وتقديرهم العالي لموقف اليمن التضامني.

وعبر عن تعازي وتهنئة قيادة حماس في شهداء اليمن جراء العدوان الأمريكي البريطاني على القوات المسلحة والأراضي اليمنية.

واعتبر موقف اليمن حكومة وشعباً مع فلسطين وأبناء غزة الذين يواجهون حرباً تطهيرية وعنصرية شاملة يقدّم أنموذجاً مشرفاً في تحمل المسؤولية الدينية والأخوية والإنسانية والأخلاقية في الانتصار العملي المؤثر للقضية الفلسطينية العادلة ونصرة أبنائها في قطاع غزة.








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