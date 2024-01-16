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المؤتمر نت - وقفة غاضبة بالحديدة تندد بالعدوان على اليمن

وقفة غاضبة في الحديدة تنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

المؤتمرنت -
وقفة غاضبة في الحديدة تنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
نظم موظفو فرع شركة النفط والمنشآت التابعة له بمحافظة الحديدة، اليوم وقفة تضامنية مع الشعب والمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

ورفع المشاركون في الوقفة التي تقدمها مدير فرع الشركة عدنان الجرموزي ونائباه عبدالستار زعفور وهاني علوي، العلمين الفلسطيني واليمني والشعارات المؤيدة والمباركة لعمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر لنصرة الشعب الفلسطيني.

واعتبروا العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، تهديداً حقيقياً للملاحة والتجارة الدولية، وإصرارا على إشعال الصراع في المنطقة العربية، مستنكرين صمت الأنظمة العربية واستمرار تخاذلها تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وجدد موظفو فرع شركة النفط، التفويض المطلق والتأييد لكافة الموجهات التي أعلنها قائد الثورة ، معبرين عن الفخر والاعتزاز بكل مواقفه الصادقة المنسجمة مع مطالب أبناء الشعب اليمني الذين يعبروا عنها في المسيرات الجماهيرية وزخم التضامن المليوني المتواصل.

وبارك بيان صادر عن الوقفة، عمليات القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسير المستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والسفن الحربية التي تعمل على حمايتها.

وأكد البيان تأييد ومباركة قيادة وموظفي شركة النفط لمعركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وتجديد التفويض المطلق لقائد الثورة في الخيارات والقرارات المناصرة والداعمة للمعركة المقدسة في فلسطين المحتلة والدفاع عن السيادة الوطنية.

وعبر عن التأييد للموقف الوطني والديني المسؤول الذي أعلنه المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه بالقيادات العسكرية، بأن العدو الأمريكي والغربي يرى نفسه ملزماً بحماية إسرائيل، وفي المقابل فإن الشعب اليمني ملزم بالدفاع عن فلسطين، وهذا موقف يمثل كل اليمنيين ويعبر عنهم.

وأكد البيان أن الشعب اليمني سيستمر في موقفه الثابت والداعم والمتنامي مع أبناء الشعب الفلسطيني وخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مع أمريكا الشيطان الأكبر.

وأكد أهمية الاستمرار في الأنشطة والفعاليات والمسيرات التضامنية وإعلان النفير وجهوزية الاستعداد للمعركة القائمة مع العدو الأمريكي والاسرائيلي والغربي حتى تحقيق الفتح الموعود، لافتا إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يزيد الشعب اليمني إلا إيماناً وإصراراً على موقفه الإيماني والمبدئي في نصرة فلسطين المحتلة.








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