المؤتمرنت -

إصابة سفينة أجنبية بنيران يمنية مساندة لفلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف السفينةِ "زوغرافيا" التي كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وإصابتها بشكل مباشر.



وأوضحت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ الاستهداف بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة.. لافتة إلى أن عمليةُ الاستهدافِ جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيرية ومنها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.



وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية اليوم استمرار القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.



وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ، وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني المظلوم.



( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي فيما نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ} صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "زوغرافيا" كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.



وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.



إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.



إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 5 رجب 1445 للهجرة



الموافق للـ 16 من يناير 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

