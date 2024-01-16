الثلاثاء, 16-يناير-2024 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:48 م (48: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استهداف السفينةِ "زوغرافيا" التي كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وإصابتها بشكل مباشر.

إصابة سفينة أجنبية بنيران يمنية مساندة لفلسطين

المؤتمرنت -
إصابة سفينة أجنبية بنيران يمنية مساندة لفلسطين
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف السفينةِ "زوغرافيا" التي كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وإصابتها بشكل مباشر.

وأوضحت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ الاستهداف بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة.. لافتة إلى أن عمليةُ الاستهدافِ جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيرية ومنها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.

وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية اليوم استمرار القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ، وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني المظلوم.

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي فيما نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ} صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "زوغرافيا" كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 5 رجب 1445 للهجرة

الموافق للـ 16 من يناير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 يناير
رياضة: الأردن يكتسح ماليزيا في كأس آسيا
اقتصاد: بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى
أخبار: كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين
رياضة: العراق يهزم إندونيسيا.. والبحرين يتعثر
أخبار: القوات المسلحة تستهدف سفينة أمريكيةً جديدة
أخبار: الضرائب تكرم نجوم التحصيل الالكتروني
أخبار: اليمن.. تعقب 900 متهما في قضايا فساد
أخبار: القوات البحرية: مستمرون بمنع السفن الإسرائيلية
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
فنون ومنوعات: خاتم ذكي لمراقبة صحة النساء
مجتمع مدني: احذروا: فيروس يصيب الأطفال
أخبار: بيان هام لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية
أخبار: الراعي يثمن مواقف عُمان تجاه اليمن وفلسطين
عربي ودولي: 24100 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
عربي ودولي: أمطار ريو دي جانيرو تُخلف 11 قتيلاً
أخبار: طقس اليوم: رياح وأجواء شديدة البرودة
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني
أخبار: الجوبي يعلن دخول ليالي "سعد الذابح"
عربي ودولي: أبو عبيدة: مصير مجهول لأسرى الاحتلال
أخبار: غارات أمريكية جديدة على الحديدة
اقتصاد: قفزة في قروض الصين المقومة باليوان
عربي ودولي: الصين: تايوان لم تكن يوما بلدا ولن تكون
رياضة: مصر تسقط في فخ التعادل أمام موزمبيق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024