المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 يناير

في مثل هذا اليوم 17 يناير استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين وممتلكاتهم والطرق والمنشآت الخدمية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير واسع.



ففي 17 يناير 2016، استشهد مراسل وكالة صوت أمريكا المقداد مجلي وأصيبت اثنان آخران في غارة لطيران العدوان أثناء تغطيته لآثار الجريمة المروعة التي ارتكبها في حمام جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء قبل أسبوع وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.



وشن طيران العدوان غارتين على طريق خولان مأرب في نقيل الوتدة بمديرية خولان في المحافظة نفسها، ما أدى إلى قطع الطريق، وغارتين على جبل ضين، وغارة على منطقة ضلاع بمديرية همدان أدت إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



وشن طيران العدوان أكثر من 45 غارة على مناطق الغيل وأيبر وسدبأ بمحافظة الجوف مستهدفا منازل مواطنين، إذ دمر منزل الشيخ محمد أحمد قعشم، ومنزل المواطن يحيى الجمالي، وأحدث أضرارا كبيرة في عدد من المنازل المجاورة.



واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة مما تسبب في تضرر عدد من منازل المواطنين والأحياء القريبة، ودمر مخازن مجمع الرماح الصناعي خلف منطقة التلفزيون في مديرية الثورة، وغارات على منطقة الحيارة خلف تبة التلفزيون واستهدف مصنع الراعبي للرخام بمنطقة ذهبان، ما أدى إلى احتراقه وتضرره بأضرار فادحة، كما استهدف مقبرة الحوطة، ونادي اليرموك الرياضي الثقافي في منطقة الروضة، ومنطقة صرف شرق العاصمة ما تسبب في أضرار فادحة في مساكن المواطنين والممتلكات الخاصة.



طيران العدوان شن غارات على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب أسفرت عن تدمير ما تبقى من منشآت ومبان في المنطقة، واستهدف بسلسلة غارات أحياء الحرَّير والسلال وعصيفرة وشارع الخمسين بمدينة تعز، ومنشآت التموين في حي الجحملية، ما أدى إلى تضرر عشرات المساكن والمنشآت الحكومية، وشن غارة على عمارة سكنية في وادي صالة، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها، وتضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة والسيارات، كما شن



غارتين على ميناء المخا في حين قصفت طائرة بدون طيار مناطق غرب مدارس العمري بمديرية ذوباب.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة مران بمديرية حيدان، وست غارات على جبل الصمع جنوبي صعدة، وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف إحداها بطائرة أمريكية بلا طيار، وغارة على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ستة مواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب خمسة آخرين إثر قصف الزوارق البحرية التابعة للعدوان منزلي المواطنين شباط حفيظ وعبد الحكيم محافظ حفيظ في قرية المويجر بمديرية مقبنة محافظة تعز ومناطق أخرى بالمديرية.



واستشهد ستة موطنين وأصيب اثنان آخران جراء غارة لطيران العدوان استهدفت المتسوقين في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة، كما شن سبع غارات على مديرية شدا وغارتين على منطقة مران وغارتين على منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على منطقة الصبة بمديرية الظاهر وثلاث غارات على مناطق آل مجدع وطخية ومندبة بمديرية باقم أدت جميعها إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



كذلك استشهد مواطن جراء غارة لطيران العدوان على ناقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، واستهدف بغارة منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات منطقة العرقوب في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في مزارع المواطنين، وشن غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقتي آل حجلان والمخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية ذباب محافظة تعز، وغارتين على مزارع الجر بمديرية عبس محافظة حجة، وغارة على منطقة النهدين بمديرية السبعين جنوب العاصمة صنعاء.



وفي 17 يناير 2018، استشهد أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان على سيارة في الازيود بمديرية المخا محافظة تعز، كما شن غارتين على سوق النجيبة في مديرية موزع.



وأصيب ثلاثة مواطنين بغارة شنها طيران العدوان على مزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم في محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة آل قراد بالمديرية وغارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، وغارة على منطقة شعبان بمديرية رازح، وثماني غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وقصفت مروحيات الأباتشي منطقة شجع بالمديرية نفسها.



وتعرضت منطقة الدوشة بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي، ومنطقة آل الشيخ بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرارا في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وأصيب مواطنان بغارتين للطيران استهدفتا شاحنة مواد إيوائية للنازحين بمديرية برط العنان في محافظة الجوف.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف مرتزقة العدوان بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة مطار الحديدة ومنازل المواطنين في شارع الخمسين ومنطقة كيلو 7، وأطلقوا عشرات القذائف المدفعية باتجاه فندق الاتحاد وحارة الضبياني ومنتجع الواحة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه جامعة الحديدة.



وأطلق المرتزقة 35 قذيفة هاون من الجريبة إلى الزعفران، وعشر قذائف من قرية الشرف إلى محل الشيخ، وعشر قذائف من قيس إلى الزعفران، و15 قذيفة هاون على مدينة الشعب ومحيطها، وثلاث قذائف هاون من جنوب غرب الكوعي على الشجن، و15 قذيفة هاون على الكوعي، وقذيفتين حول الأمنية، وقذيفة إلى الاتحاد، و12 قذيفة مدفعية إلى جنوب الاتحاد وحارة الضبياني ومنتجع الواحة، وقذيفتين من الخزان الأحمر على شرق حيس، وقذيفة هاون من شمال غرب مستشفى حيس على شمال قرية الحائط، وقذيفتين هاون من خط الخوخة على شمال غرب حيس، وقذيفة هاون على شمال حيس، وثمان قذائف إلى شرق الدريهمي، وست قذائف مدفعية حول الرفاهية، وخمس قذائف إلى حول الاتحاد، كما أطلقوا أربعة صواريخ كاتيوشا من الجريبة إلى شرق الزعفران.



مرتزقة العدوان أطلقوا النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من اتجاه غرب قرية الشرف، ومن الجريبة إلى الزعفران وإلى محل الشيخ، ومن جنوب غرب العقد إلى محل الشيخ، ومن غرب قرية الشرف إلى محل الشيخ، ومن شرق مدينة الشعب إلى داخل مدينة الشعب، ومن شرق المطار الحربي إلى شارع صنعاء، ومن شارع الخمسين إلى المطار الحربي، ومن الصحراء ومن حول الكلية إلى شارع الخمسين، ومن حول الأمنية باتجاه الشجن، ومن كمران إلى الزعفران..



وأطلق المرتزقة أيضا النار من 22 مايو والفلة إلى الاتحاد والقمة وشارع الخمسين وحارة الضبياني، ومن مصنع يماني باتجاه الدفاع الساحلي والحلقة، ومن شرق العقد باتجاه غرب مسجد الفاضلي وجنوبه، ومن العقد إلى قرية سابحة، وتمشيط كثيف من حول سيتي ماكس وشرق الخباتية وجنوب الأمنية والكوعي وتبة الدفاع الجوي وجنوب وشرق فندق الاتحاد وعلى حيس وعلى قرية الزعفران وقرية محل الشيخ واستحدثت جرافة تحصينات شرق مدينة الشعب.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وخمس غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة وتسع غارات على البقع، وغارة على شدا، وغارة على رازح، وغارة على مديرية كتاف.



وشن الطيران المعادي عشر غارات على مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، وعشر غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت إحداها تجمعاً للمرتزقة في جبل دوة، كما شن غارتين على أسطر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وثماني غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على محافظة عمران.



وفي 17 يناير 2020، استهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة العشاش في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، أسفرتا عن أضرار في ممتلكات المواطنين.



وقصف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة شارعي الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، وبالعيارات الرشاشة والقذائف المدفعية منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، وبخمس قذائف هاون مدينة الدريهمي وبالدفعية قرية الشجن.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد المواطن محمد عبدالله أحمد الطالبي في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارته بمنطقة الرِكز في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، كما شن سبع غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية مدغل، ودمر بغارة مشروع مياه في منطقة علفاء بمديرية الجوبة.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على حيس والدريهمي والجبلية، وقصف المرتزقة بأكثر من 145 قذيفة مدفعية شمال غرب مديرية حيس، وبألف و366 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.



وشن طيران العدوان غارة على مجازة الشرقية في محور عسير.



وفي 17 يناير 2022، أصيب طفل إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران غارة مديرية الجراحي، واستحدث المرتزقة تحصينات في الجبلية وقصفوا بـ 192 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان سبع غارات على مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، وغارتين على منطقة البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثماني غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة.



طيران العدوان استهدف بـ24 غارة مديريتي حريب والجوبة وبسبع غارات مديرية الوادي وبغارة مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وشن الطيران المعادي غارة على مدينة ذمار، وأربع غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش بالمنار وبيت الكوماني بمديرية عنس وقاع الضيق في جهران بالمحافظة نفسها.