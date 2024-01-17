المؤتمرنت -

وزارة الصناعة تحذر التجار

نفذت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، حملة ميدانية للرقابة والاطلاع على الأوضاع التموينية والسعرية في أسواق أمانة العاصمة.



وخلال النزول الميداني أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أن الحملة الميدانية تأتي استجابة للبلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن بعض الاختلالات السعرية وكذا تنفيذ توجيهات وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والاستعداد مبكرا لقدوم شهر رمضان المبارك.



وأكد أن الأسواق تشهد استقرارا تموينيا وسعريا وأن الوزارة على اطلاع مستمر على حركة الأسواق من خلال الرقابة اليومية على الأسعار والمخزونات السلعية وحركة الترحيل بما يضمن توفير كافة الاحتياجات للمواطنين على مستوى المحافظات والمديريات.



وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمستوى الالتزام الكبير من قبل كبار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة بالقوائم السعرية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن ارتفاعات سعرية جراء الأوضاع الناجمة عن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.



ولفت إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص، مشيرا إلى عدم وجود أي مبررات للإرتفاعات السعرية وأن حركة تدفق السلع إلى الأسواق تسير بوتيرة عالية.



كما أكد أن الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفات سعرية أو محاولات للاحتكار وستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للوزارة 174.



وخلال الحملة الميدانية تم اغلاق أحد محلات بيع الجملة المخالفة للقوائم السعرية المحددة من الوزارة بعد رفضه التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الوزارة.