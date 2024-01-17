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المؤتمر نت - في اليوم الـ103 من العدوان على غزة، تتصدى المقاومة الفلسطينية لمحاولات إسرائيلية لمعاودة التوغل شمالي القطاع، بالتزامن مع معارك ضارية في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس

المقاومة تتصدى لقوات الإحتلال في محاور غزة

المؤتمرنت -
المقاومة تتصدى لقوات الإحتلال في محاور غزة
في اليوم الـ103 من العدوان على غزة، تتصدى المقاومة الفلسطينية لمحاولات إسرائيلية لمعاودة التوغل شمالي القطاع، بالتزامن مع معارك ضارية في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

فقد، أعلنت كتائب القسام أنّها دكّت تحشدات العدو الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة بمفارز الهاون، مشيرةً إلى أنّ مقاوميها تمكنوا، فجر اليوم، من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105"، في منطقة البطن السمين.

كما نجح مقاومو القسام في استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في المنطقة نفسها، مؤكدين إيقاع عددٍ منهم بين قتيل وجريح.

أما شمال قطاع غزة، فاستهدف المقاومون ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا.

وعلى محور التقدم في المغازي، أكد مقاومو القسام تدمير 6 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند، إضافةً إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع.

كما قام المقاومون بقنص 4 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "TBG"، وأجهزوا عليها من مسافة صفر.

كذلك، فجر المقاومون عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، ودكوا تجمعات الاحتلال في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت أيضاً أنّها دمّرت ناقلة جند هندسية صهيونية بشكل كامل بقذيفة "الياسين 105" على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي المنطقة نفسها، دكّت قوات الشهيد عمر القاسم عدداً من الآليات العسكرية المتمركزة بعددٍ من قذائف الهاون الثقيل.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، سيطرتها على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمّة استطلاعية شرق غزة، وأنّها قصفت تحشدات العدو في جنوب غرب غزة برشقة صاروخية.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلنة منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 529، بينهم 193 منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات الجيش.








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