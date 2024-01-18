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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ

استهداف ثاني سفينة أمريكية في خليج عدن

المؤتمرنت -
استهداف ثاني سفينة أمريكية في خليج عدن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ الاستهداف للسفينة الأمريكية في خليجِ عدن، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً وإسناداً لصمودِ الأشقاء في قطاعِ غزةَ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأشارت إلى أنها لن تترددَ في استهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ واستمراراً في دعمِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ عملياتِها ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الصامدِ في قطاعِ غزة.








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