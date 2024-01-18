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المؤتمر نت - يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية.

المؤتمر الشعبي العام يدين التصنيف الأمريكي لانصار الله

المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي العام يدين التصنيف الأمريكي لانصار الله
يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية.
إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد أن هذا التصنيف يأتي ضمن محاولة الترهيب التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإثناء السلطة في صنعاء ممثلةً في المجلس السياسي الأعلى وحكومة تصريف الأعمال عن الاستمرار في موقفها المساند والمؤيد للشعب الفلسطيني، ودليلا على دعم الولايات المتحدة اللا محدود للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وسكان غزة بشكلٍ خاص، وبما يجعلها شريكةً في كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد على أن مثل هذا التصنيف لن يؤثر على موقف الشعب اليمني ولا على مواقف قواه الوطنية في دعم فلسطين، فإنه يرى أن هذا التصنيف سيؤدي إلى عرقلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الجمهورية اليمنية وإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو التسوية السياسية، كما سيؤثر سلباً على الخطوات التي سبق وأن تمت في هذا الجانب بوساطة من قبل الأشقاء في سلطنة عمان، وهو الأمر الذي سيزيد من استمرار معاناة الشعب اليمني .








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