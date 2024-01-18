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المؤتمر نت - أدان مجلس النواب استمرار العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف عدداً من المحافظات

النواب يدين استمرار العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
النواب يدين استمرار العدوان على اليمن
أدان مجلس النواب استمرار العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف عدداً من المحافظات، وتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية.

واستهجن مجلس النواب في بيان صادر عنه التصرفات والتحركات الأمريكية الطائشة والمشبوهة خارج إطار القانون الدولي مما يؤكد أنها من يصنع الإرهاب والفوضى في العالم.

وأشار إلى أن أمريكا تحاول الضغط والابتزاز السياسي على خصومها والمعارضين لسياسة الصلف والعربدة والاستكبار والهيمنة التي تمارسها في المنطقة والعالم دعما ومساندة للكيان الصهيوني المجرم، الذي يحاكم اليوم في محكمة العدل الدولية بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتدمير ممنهج للمشافي وكل سبل الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان أن أمريكا لجأت إلى هذه المسرحية الهزيلة بعد عدوانها على اليمن في محاولة بائسة لإنهاء الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على كيان العدو الصهيوني للضغط من أجل وقف العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطين استشعاراً للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية وانساجماً مع مطالب الشعوب الحرة التي خرجت في مسيرات بمعظم عواصم ومدن العالم مطالبة بوقف العدوان والحصار على قطاع غزة .

وأكد مجلس النواب أن التصنيف الأمريكي جاء للتغطية على العدوان الأمريكي البريطاني على الوطن وخدمة للكيان الصهيوني ومحاولة بائسة لمنع اليمن من القيام بدوره الإيماني في مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد على أن التصنيف الأمريكي المعادي لليمن ومكوناته الأصيلة لن يثنيه عن موقفه الرسمي والشعبي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني والأقصى الشريف..

ولفت البيان إلى أن أمريكا أعلنت عدوانها على اليمن بدون أي مبرر، وأن تصنيفها لمكون أنصار الله ليس جديداً، وأنها تنطلق من حساباتها الضيقة وأزماتها الأخلاقية والإنسانية للنيل من كل من يعارض سياستها الظالمة وهي نتيجة طبيعية لتحيزها السافر لمجرمي كيان الاحتلال الصهيوني.

وذكر أن أمريكا تنطلق من رصيدها الحافل بارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان في اليمن على مدى تسع سنوات من العدوان والحصار فيما عرف بالتحالف الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، الذي ما تزال آثاره وتداعيات حتى اليوم، إضافة إلى أن أمريكا تريد الهروب من استحقاقات السلام التي كانت قد استخدمتها كورقة سياسية في الانتخابات لترجيح كفة جو بايدن..

ونوه مجلس النواب إلى أن العالم أصبح يعرف اليوم مدى تخبط الإدارة الأمريكية التي تعيش أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب اعتراضها على وقف العدوان والحصار المفروض على غزة، وبالتالي فلا أثر لتصنيفها العدائي لأنصار الله لأن موقف اليمن بكل قواه الحية على كافة المستويات الرسمية والشعبية قيادة وحكومة وشعباً موحد تجاه نصرة الأقصى والقضية الفلسطينية..

وأفاد بأن القوات المسلحة تؤدي واجباتها ومهامها وفقا لدستور الجمهورية اليمنية في حماية السيادة الوطنية على كامل التراب والجزر والمياه.

كما شدد المجلس في بيانه على أن القرار الأمريكي الأخير لن يزيد الشعب اليمني سوى التمسك بموقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى استعادة حقوقه المشروعة وتطهير الأراضي الفلسطينية من كيان الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.








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