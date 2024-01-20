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أخبار
المؤتمر نت - 10 شهداء بقصف صهيوني على غزة

10 شهداء فلسطينيين بقصف صهيوني جديد على غزة

المؤتمرنت -
10 شهداء فلسطينيين بقصف صهيوني جديد على غزة
استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في قصف العدو الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتقاء أربعة شهداء في قصف صهيوني لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا.

فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين ثلاثة شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.

وتستهدف طائرات العدو، في هذه الأثناء، محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر إلى 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا.








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