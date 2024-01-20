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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي عبد الغني غابشة بوفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبد الغني غابشة بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبد الغني غابشة بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى للدكتور/ عبدالغني علي احمد غابشة- عضو اللجنة الدائمة- رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب - رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة وإلى اخوانه وكافة ال غابشة بمحافظة إب ، وذلك في وفــاة المغفور لها بإذن لله تعالى والــدتـه الفاضلة.

وفي البرقية عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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