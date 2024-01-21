المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 25105

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، أن العدو الصهيوني ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الوزارة في تصريح لها، اليوم الأحد، في اليوم الـ107 للإبادة الجماعية على قطاع غزة، القول: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الأمريكي إلى 25.105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وتشن قوات العدو الصهيوني عشرات الغارات على منازل سكنية وتجمعات إلى جانب قصف مدفعي وقنص وإعدام ميداني في أرجاء متفرقة من قطاع غزة.