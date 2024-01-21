المؤتمرنت -

جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 21 يناير

في مثل هذا اليوم 21 يناير استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المنشآت النفطية والمنازل والطرقات.



ففي 21 يناير 2016، استشهد 15 مواطناً وأصيب 14 آخرين من العاملين في منشأة رأس عيسى النفطية بمديرية الصليف محافظة الحديدة جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على المنشأة وناقلات النفط خارجها، وأسفرت أيضاً عن تدمير أجزاء كبيرة من المنشأة واشتعال النيران فيها واحتراق ثماني ناقلات.



واستشهد مواطن وزوجه في غارتين للطيران المعادي على أحياء سكنية في منطقة الضباب بمحافظة تعز، كما شن خمس غارات على منطقة المطالي في مديرية المسراخ، مستهدفاً بثلاث غارات منزل الشيخ عبد الواحد الجابري، ما أدى إلى تدميره، وتضرر عشرات المنازل.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على جبل هيلان الاستراتيجي والمناطق المحيطة به بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان وامرأة، في غارتين لطيران العدوان على منزل في منطقة آل مغرم بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، كما دمر بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة الخميس في مديرية ساقين وألقى قنبلة صوتية على مديرية حيدان، في حين تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.



واستشهدت امرأة وجرح مواطنون آخرون جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلا في مديرية المخا بمحافظة تعز كما استشهد مواطن إثر غارة على منطقة مغيبر في مديرية موزع، وأدت أيضاً إلى نفوق عدد من المواشي، وشن غارة على منطقة يختل بالمخا.



وأصيب ثلاثة مواطنين بينهم امرأة في غارة بقنبلة عنقودية شنها طيران العدوان على منزل أحد الموطنين بمنطقة ضبوعة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على منطقة المجاوحة و20 غارة على منطقتي بني فرج وجبل يام واستهدف بغارة بئر ماء في المديرية نفسها مخلفاً أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة السواد في مديرية سنحان، ما أدى إلى أضرار في مجمع 48 الطبي وملحقاته والعشرات من منازل المواطنين وبغارة منطقة عمد أسفرت عن أضرار بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.



طيران العدوان شن في محافظة الحديدة، غارة على راس عيسى، وأربع غارات على منطقة الجبانة بمديرية الصليف، وغارة على القاعدة البحرية، وغارة على مطار الحديدة، وغارة على منطقة موشج بمديرية الخوخة.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وغارتين على مثلث عاهم، وثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وأربع غارات على مدرسة الشرطة جنوب مدينة ذمار، وغارتين على الربوعة في عسير، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف في حين قصف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منطقة بني شهاب في المديرية ذاتها.



وفي محافظة مأرب، شن الطيران ثلاث غارات على منطقة آل شبوان في وادي عبيدة، وثماني غارات على مديرية صرواح، فيما شن المرتزقة قصفاً بقذائف المدفعية على منطقة آل حجلان بالمديرية.



وفي 21 يناير 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة قطبين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وأربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وست غارات جنوب كهبوب في محافظة لحج.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على الطريق العام بمديرية غمر، وثلاث غارات على وادي صبر بمديرية سحار وغارة على منطقة شجع بمديرية كتاف خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وأطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان 18 صاروخا على قرية قمر و13 صاروخاً على قرية الخل، فيما شن الطيران الحربي غارتين على وادي جارة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد طفل في قرية العقدة جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة إثر استهداف المرتزقة للقرية بالأسلحة الرشاشة، كما استحدثوا تحصينات جديدة شمال المديرية، واستهدفوا بالمدفعية أماكن متفرقة جنوب حيس.



واستهدف قصف مكثف للمرتزقة بالأسلحة الرشاشة منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي في مدينة الحديدة وبالعيارات الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة في شارع الخمسين ومدينة الشباب في شارع الـ 90 بالمديرية نفسها، ونفذوا تمشيطاً بالعيارات الثقيلة في قرية الشجن بمديرية الدريهمي وأطلقوا خمس قذائف مدفعية على القرية، وتم قصف قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بالعيارات الثقيلة وقذائف المدفعية.



واستحدث المرتزقة تحصينات بالقرب من جولة الغراسي، واستهدفوا بقصف مدفعي مكثف أماكن متفرقة من منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



مدفعية المرتزقة قصفت بخمس قذائف هاون وقذيفتين مدفعية مدينة الشعب، و10 قذائف هاون من هناجر الحاشدي والعقد باتجاه محيط جولة السفينة، وقذيفتين مدفعية على حارة الصبياني، وقذيفة هاون وأخرى مدفعية على سيتي ماكس، و30 قذيفة هاون على شرق الفازة، وثمان قذائف مدفعية على المطار الحربي.



كما أطلق المرتزقة 19 قذيفة هاون على قرية محل الشيخ، وأربع قذائف هاون على الواحة، وثلاث هاون على الهندسة، ومثلها على القمة، وأربع قذائف هاون حول الكلية والعمارة البيضاء، وست على الزعفران، و72 قذيفة من الشرف على محل الشيخ.



وأطلق مرتزقة العدوان 20 صاروخ كاتيوشا على شرق الفازة، و17 قنبلة مقذوفة على القمة والهندسة والعمارة البيضاء، وقصفوا بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه مدينة الشعب و7 يوليو والقمة والاتحاد والشجن والزعفران وقرية محل الشيخ ومحيط جولة السفينة والواحة وحيس وحي 14 أكتوبر، مع تمشيط كثيف من المنصة و22 مايو والكوعي ومخطط كمران والجريبة والفلة وأحواش المقرمي، واستحدث المرتزقة تحصينات شمال حيس وحول الغراسي.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على منازل ومزارع المواطنين في عدد من المناطق الحدودية بمديريتي منبه ورازح في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارتين على منازل المواطنين في مديرية باقم، و16 غارة على مناطق متفرقة بالمحافظة.



طيران العدوان شن غارتين على خط الكدحة في تعز، وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، و27 غارة على محافظة صنعاء، واستهدف بست غارات مناطق متفرقة بأمانة العاصمة، وتضرر عدد من منازل المواطنين إثر غارتين على منطقة جدر بمديرية بني الحارث.



وفي 21 يناير 2020، أصيب طفلان جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.



وقصف المرتزقة مدينة الدريهمي بقذائف الهاون، وبأكثر من 15 قذيفة هاون وبالرشاشات المختلفة قرية الشجن في أطراف المدينة، واستهدفوا شارع صنعاء ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة بالرشاشات، وشارع الخمسين بمختلف أنواع الأسلحة وثلاث قذائف هاون.



وأطلق المرتزقة صاروخين موجهين على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوها بالرشاشات.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الجرشب في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة بني خولي بمديرية منبه في محافظة صعدة أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنطقة، وقصفوا بـ 159 صاروخا وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.



وفي 21 يناير 2022، استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية الصومعة وبثلاث غارات مديرية الملاجم في محافظة البيضاء.



وشن الطيران المعادي غارتين على سيارتين لمواطنين محملتين بالمشتقات النفطية في وادي خيوان بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.