المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبد العزيز اليوسفي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج/ عبد العزيز عبده سعيد اليوسفي.



وفي برقية العزاء التي بعضها إلى نجلي الفقيد / جلال وحلمي عبد العزيز عبده سعيد اليوسفي واخوانهم وكافة أفراد الاسرة ، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الأليم .. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

