المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 25295

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، الى 25295 شهيدا، و63 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، أوضحت مصادر طبية أن جيش العدو الصهيوني ارتكب 20 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا، و340 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأفادت مصادر طبية، بأن 50 شهيدا وأكثر من 100 جريح، وصلوا مستشفى ناصر الطبي، خلال القصف المتواصل على مناطق عدة من خان يونس، وحالة المصابين حرجة، بسبب وصولهم المستشفى متأخرين لإعاقة قوات العدو لمركبات الإسعاف.



وأضافت أنه يوجد 40 سريرا في العناية المركزة، كلها مشغولة، وما وصل المستشفى من إعانات لا يغطي 3% من احتياجاتها، في ظل التخوف من تكرار السيناريو الذي حدث في مستشفيات شمال ووسط القطاع.



واقتحمت قوات العدو مستشفى الخير غرب خان يونس، واحتجزت الطواقم الطبية.



وتشن قوات العدو حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 50 شهيدا إلى مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.



وشمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف قوات العدو تجمعا للمواطنين في حي الزيتون بقذائف المدفعية.

