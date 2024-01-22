المؤتمرنت -

وزير النقل: أمريكا تسعى لافتعال أزمة تجارة دولية

أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن تحذير أمريكا للسفن من عبور البحر الأحمر يهدف لتأليب الرأي العام العالمي على موقف اليمن المساند لغزة.



وأوضح الوزير الدرة أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تعمل كفريق واحد عبر التاريخ في ممارسة الإرهاب والعدوان على الشعوب وتتقاسم المهام والأدوار فيما بينها.



وجدد التأكيد على سلامة الملاحة البحرية لكافة الشركات الملاحية عبر البحرين الأحمر والعربي عدا السفن التابعة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وقال "لا وجود لأي مخاطر من جانب اليمن على الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر".. لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا تدعيان أن تواجدهما العسكري في البحرين الأحمر والعربي هو لحماية الملاحة البحرية في حين أن هدفهما الحقيقي حماية السفن الإسرائيلية وخلق أزمة تجارة دولية.



وأشار وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال إلى أن أمريكا تتجاهل أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالعدوان والحصار على الأشقاء في قطاع غزة، وبمجرد وقف العدوان وفك الحصار عن غزة سيتوقف استهداف السفن الإسرائيلية.



كما أكد أن موقف اليمن في نصرة غزة واضح وصريح منذ اليوم الأول، ولن يتغير أو يتأثر بأي ضغوط مهما كانت، حتى يتم إيقاف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.



وذكر أن مجلس الأمن الدولية عجز عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة وتجاهل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، واقتصر اهتمامه على حماية سفن الكيان الصهيوني.



ودعا الوزير الدرة جميع شركات النقل البحري والسفن التي لا علاقة لها بالكيان الصهيوني لمواصلة نشاطها في البحر الأحمر.. مؤكدا أن حركة الملاحة البحرية طبيعية بنسبة 99 بالمائة للسفن غير المرتبطة بالكيان الصهيوني ما يثبت حرص اليمن على حركة الملاحة العالمية.



وجدد التأكيد على أن موانئ البحر الأحمر بالحديدة والصليف ورأس عيسى تستقبل السفن على مدار الساعة وتقدم خدماتها وفقا لمعايير المدونة الدولية لأمن وسلامة السفن والموانئ.* سبأنت