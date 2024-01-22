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أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ خيره

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي خيره

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي خيره
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي قائد خيره ، أحد الشخصيات المؤتمرية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي والوطني.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ علي علي قائد خيره وكافة آل خيره بمديرية جبل يزيد محافظة عمران ، بمناقب الراحل.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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