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أخبار
المؤتمر نت - نص بيان القوات المسلحة اليمنية

نص بيان القوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
نص بيان القوات المسلحة اليمنية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكية، في خليجِ عدن بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عملية الاستهداف لسفينةَ الشحنٍ العسكريةٍ الأمريكيةٍ OCEAN JAZZ ) )، انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأكدت القوات المسلحة أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.

وجددت التأكيد على استمرارها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيَّ في قطاعِ غزة.

وأشار البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين.

كما أكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرةٌ في الردِّ على أيِّ اعتداءٍ أمريكيٍّ أو بريطانيٍّ على بلدِنا وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

فيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْـمُؤْمِنُونَ} صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكد استمرارَها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيَّ في قطاعِ غزة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في الردِّ على أيِّ اعتداءٍ أمريكيٍّ أو بريطانيٍّ على بلدِنا وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 11 رجب 1445 للهجرة

الموافق للـ 22 من يناير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








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